Stand: 03.05.2023 19:05 Uhr Rostock: Benjamin Lang zum Rektor an der HMT gewählt

Die Hochschule für Musik und Theater in Rostock (HMT) hat einen neuen Rektor: Benjamin Lang ist am Mittwochabend von einem Hochschul-Gremium in das höchste Leitungsamt der Hochschule gewählt worden. Er verantwortet damit die drei zentralen Aufgabenfelder der Lehre, Kunst und Forschung und vertritt die Hochschule nach außen. Lang war zuletzt bereits amtierender Rektor, nachdem sein Vorgänger das Amt vorzeitig abgegeben hatte. Der gebürtige Hesse lebt mit seiner Familie in Rostock. 2018 wurde er zum Professor für Musiktheorie und Komposition an die Rostocker Hochschule berufen. Hier übernahm er 2019 zudem die Funktion des Sprechers des Instituts für Musik.

