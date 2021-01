Stand: 11.01.2021 07:24 Uhr Rostock: 40 Veranstaltungen im Festjahr zur jüdischen Kultur in Deutschland

2021 wird das Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" gefeiert. Dazu planen in Rostock unter andrem die Universität, die Jüdische Gemeinde, der Verein "Bunt statt Braun" und das Max-Samuel-Haus rund 40 Veranstaltungen zur jüdischen Kultur und Geschichte in der Hansestadt. Den Auftakt macht eine interreligiöse Andacht am Mittwoch in der Nikolaikriche. Bis Jahresende soll es außerdem Theaterprojekte, Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Lesungen und Konzerte geben. | 11.01.2021 07:24