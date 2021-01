Rodler-Auflauf in Kösterbeck - Amt sperrt Straße Stand: 31.01.2021 13:12 Uhr In Kösterbeck in der Rostocker Schweiz hat es am Wochenende einen Ansturm von Rodlern und Wintersportausflüglern gegeben. Die Behörden sprachen von "Chaos" und sperrten eine Zufahrtstraße.

Der Wintereinbruch mit einer geschlossenen Schneedecke hat in Kösterbeck bei Rostock zu einem Ansturm von Rodel-Ausflüglern geführt. Der Ort mit seiner hügeligen Landschaft ist bei Rodlern aus Rostock und der Umgebung sehr beliebt. Bis in die 1980er-Jahre stand dort der nördlichste Skilift der DDR. Als "sehr chaotisch" bezeichnete Torsten Fahning vom Amt Carbäk die Verkehrssituation am Sonnabend nahe des Rodelberges.

Amts-Sprecher: "Es füllt sich wieder"

"Der Parkplatz war voll. Die Nebenstraßen waren zugestellt, so dass das auch die Anwohner nicht durchfahren konnten", sagte Fahning NDR 1 Radio MV. Ordnungsamt und Polizei waren vor Ort. Gegen 16 Uhr habe sich die Lage entspannt. Auch am Sonntag strömten wieder Hunderte Ausflügler zum Rodelberg. "Es füllt sich wieder jetzt an Autos und Menschen", sagte Fahning. Die Leute hätten sich weitgehend an die Abstandsregeln gehalten. "Unser Problem ist hauptsächlich die Verkehrssituation."

Bei Verstößen drohen Verwarngelder

Als Reaktion auf den Ansturm am Vortag wurde bereits am Sonntagmorgen eine Zufahrtstarße gesperrt. Trotz des Verbots habe es immer wieder Versuche von Freizeitsportlern gegeben, zum Rodelberg durchzufahren. "Die mussten wir dann persönlich ansprechen", so Fahning. Andere stellten ihre Fahrzeuge in nahegelegenen Wohngebieten ab. Fahning appellierte an die Freizeitrodler, die nicht zu Fuß kommen können, zu Hause zu bleiben. Bei Parkverstößen drohten Verwarngelder. Ordnungsamt und Polizei seien vor Ort, um zu kontrollieren.

