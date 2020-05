Stand: 30.05.2020 14:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Regierung wirbt um Akzeptanz für Tourismus

Mit der Öffnung Mecklenburg-Vorpommerns für Urlauber aus der gesamten Bundesrepublik hat die Landesregierung eine Kampagne für ein besseres Tourismusklima gestartet. Zum Auftakt der Kampagne "Wir sind Urlaubsland" wurde am Hotel Neptun in Warnemünde ein 40 Meter mal 40 Meter großes Banner präsentiert. Es zeigt zwei junge Menschen, die mit ihren Händen ein Herz formen. Der Spruch "Sei dabei. Zeig Herz." wendet sich an die Einwohner des Landes.

Autos zerkratzt, Auswärtige angefeindet

Mitte März waren die Hotels und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Krise für Urlauber gesperrt worden. Auswärtige Touristen durften bis zum 25. Mai nicht einreisen. Mancherorts kam es zu unschönen Szenen. Autos mit auswärtigen Kennzeichen wurden beschädigt, Menschen angefeindet. "Auch wenn unfreundliche Gastgeber Ausnahmeerscheinungen waren, so haben sie doch die Wahrnehmung deutlich mitgeprägt und Vertrauen zerstört", räumte das für den Tourismus zuständige Wirtschaftsministerium ein.

Herzlichkeit und Offenheit verbreiten

Laut Birgit Hesse, die sowohl Präsidentin des Landtages als auch des Tourismusverbandes ist, gehe es nun darum, eine emotionale Botschaft von Herzlichkeit und Offenheit zu verbreiten. Ziel sei es, das Vertrauen in den Tourismus wiederherzustellen und zu stärken und auf dessen Beitrag zur Lebensqualität der Menschen aufmerksam zu machen. "Der Tourismus ist wichtiger Pfeiler unserer Wirtschaft und prägt die Region", so Hesse, "Freundlichkeit und Offenheit waren und sind dabei die entscheidenden Schlüssel zum Erfolg." Die Kampagne soll in eine mehrjährige Initiative zur Förderung eines Tourismus-Bewusstseins münden. Neben dem Banner in Rostock-Warnemünde sind Anzeigen in Tageszeitungen sowie Aktionen mit Einzelhändlern, Schulen und Kindergärten geplant. Jeder fünfte Arbeitsplatz im Nordosten hängt am Tourismus, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in Warnemünde ins Gedächtnis rief.

Mehr als 130.000 Frauen und Männer in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten im Tourismus. Das Land war bis zum 25. Mai für Urlauber weitgehend geschlossen.







Demonstrativer Austritt aus dem Branchenverband

Aus Protest gegen die derzeitige Begrenzung der Bettenbelegung in den Hotels auf 60 Prozent der Kapazität hat unterdessen das Hotel "The Grand" in Ahrenshoop den Branchenverband Dehoga verlassen. Das Hotel hatte gegen die vom Land verhängte Obergrenze vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt und hatte verloren. Das Hotel-Management sah seine Interessen vom Dehoga ungenügend vertreten. Der Verband habe die 60-Prozent-Quote als Gewinn akzeptiert und keine erkennbaren Schritte veranlasst, um sie abzuwenden, hieß es in einer Pressemitteilung.

