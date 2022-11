Stand: 30.11.2022 12:42 Uhr Polizei warnt vor Taschendieben im Weihnachtsgedränge

Die Polizei warnt vor Taschendieben auf den Weihnachtsmärkten und auch in den Einkaufszentren. Die Diebe hätten jetzt Hochsaison, weil sie das dichte Gedränge nutzen würden. Oftmals tarnen sie ihr Handeln auch mit vermeintlichem "Anrempeln", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Sie rät, nicht zuviel Bargeld mitzunehmen und Wertsachen möglichst nah am Körper, beispielsweise in Innentaschen zu tragen. Bei Umhängetaschen sollte der Riemen quer über den Oberkörper gelegt und der Verschluss nach innen getragen werden, heißt es.

