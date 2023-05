Stand: 04.05.2023 14:19 Uhr Pölchow: Radfahrer stößt mit Auto zusammen - schwer verletzt

Ein 16-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Pölchow (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet der Jugendliche mit seinem Fahrrad aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort sei er mit dem Auto einer 40-Jährigen zusammengestoßen. Der Jugendliche wurde in die Kinderklinik nach Rostock gebracht. Die Ermittlungen laufen.

