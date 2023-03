Stand: 18.03.2023 15:10 Uhr Peenemünde: Sauerstoffwerk wird wiederbelebt

In den kommenden Jahren soll das verfallene Sauerstoffwerk in Peenemünde saniert werden. Die Firma "Terraplan" hatte das Gebäude gekauft. Geplant sind nun Wohnungen und Ferienwohnungen, aber auch öffentlich zugängliche Räume. Außerdem soll eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Historisch-Technischen Museum Peenemünde eröffnen. Bis zur Fertigstellung werde es laut Projektleitung mindestens viereinhalb Jahre dauern. Die Kosten werden auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

