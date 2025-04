Stand: 24.04.2025 16:02 Uhr Gedenken an Völkermord an Armeniern in Schwerin

Vor 110 Jahren wurden auf dem Gebiet der heutigen Türkei bis zu 1,5 Millionen Armenier ermordet. An den Völkermord wird traditionell am 24. April erinnert, weil an diesem Tag die ersten armenischen Intellektuellen verhaftet wurden. In Deutschland bezeichnete Bundespräsident Gauck die Taten vor zehn Jahren erstmals als Völkermord. In Armenien finden anlässlich des Gedenktags große Fackelumzüge und Gottesdienste statt. Eine Restaurantbesitzerin mit armenischen Wurzeln organisiert in Schwerin eine Gedenkveranstaltung im Dom. Sie hatte Kontakt zur Domgemeinde, die sie dabei sehr unterstützt habe. Sie schätzt, dass 60 bis 70 Familien mit armenischen Wurzeln in Schwerin und Umgebung leben. Zum Programm im Schweriner Dom gehören eine Ansprache des Pastors zum Völkermord, Gebete, Musik und Beisammensein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.04.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin