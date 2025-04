Nach Messerangriff in Schwerin: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 23.04.2025 14:33 Uhr Nach dem 25-Jährigen wurde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Am Sonnabend konnte er in Großbritannien festgenommen werden. Er soll nach Deutschland ausgeliefert werden.

Nach dem tödlichen Messerangriff Anfang Februar am Schlossparkcenter Schwerin konnte am Sonnabend ein Tatverdächtiger in Großbritannien festgenommen werden. Die entscheidenden Hinweise kamen laut Staatsanwaltschaft von Zielfahndern des Landeskriminalamtes. Es hätte Anhaltspunkte gegeben, dass sich der flüchtige Afghane zuerst in Frankreich und dann in Großbritannien aufgehalten haben soll. Dort konnte er dann von örtlichen Polizeikräften festgenommen werden.

Mit europäischem Haftbefehl gesucht

Ihm wird vorgeworfen, nach einem Streit mehrfach mit einem Messer auf das Opfer eingestochen zu haben. Der 17-Jährige wurde noch vor Ort reanimiert, erlag wenig später jedoch seinen Verletzungen. Nach dem 25-Jährigen wurde auch mit europäischen Haftbefehl gesucht. Nun soll er nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Staatswantschlaft rechne damit, dass der mutmaßliche Täter in den nächsten Wochen in Deutschland ankommt. Dann könne ein Termin für einen Prozessbeginn gefunden werden. Bis dahin soll der 25-Jährige in Untersuchungshaft.

