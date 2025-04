Landratswahl Rügen, Darß, Usedom: Wer wird Landrat an der Ostsee? Stand: 24.04.2025 12:18 Uhr Am 11. Mai geht es in beiden Vorpommern-Landkreisen um die Landratsposten. Es bewerben sich fast alle politischen Farben um das höchste in Deutschland direkt wählbare Amt.

Den Wahlsieger oder die Wahlsiegerin erwarten nicht nur gut situierte Ostseebäder an der Küste, sondern auch ein enormer Entwicklungsstau im Achterland. Das gilt sowohl für den Norden, als auch für den Süden Vorpommerns. Gleich sind auch die allgemeinen Geldsorgen. Beide Landkreise haben ein Rekorddefizit in zweistelliger Millionenhöhe. Wie können die Kreise wieder handlungsfähig werden? NDR MV veranstaltet anlässlich der Wahlen in zwei Orten jeweils einen "Talk vor Ort", der online live übertragen und zwei Jahre lang abrufbar ist: in Klausdorf bei Stralsund und in Lassan zwischen Wolgast und Anklam.

Menschenfeindliche Raumplanung und abgehängte Gemeinden?

Der Einladung folgten in Klausdorf etwa 100 Menschen, darunter viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in einer lebhaften Debatte die Kandidaten in die Zange nahmen. Sorgen und Nöte kamen zur Sprache, das Thema Unterfinanzierung war ganz weit vorn. Die Gemeinden, da waren sich alle einig, leiden unter inzwischen fast unzumutbaren Pflichtaufgaben. Warum deckelt das Land beispielsweise seinen Anteil an der kostenlosen Kita und die Gemeinde muss ausgleichen? Warum haben Gemeinden unter 4.000 Einwohnern keine Chance auf Fördergelder im sozialen Wohnungsbau? Sind Raumplanung und Naturschutz inzwischen menschenfeindlich?

Der Podcast "Rügen, Darß, Usedom - Wer wird Landrat an der Ostsee?" thematisiert die Wahl und die Herausforderungen, die in der Zukunft warten. Martina Rathke und Matthes Klemme fassen zusammen. MV im Fokus: hören und gleich abonnieren in den Apps von NDR MV, der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.

