Stand: 24.04.2025 15:24 Uhr Hoher Krankenstand im Rostocker Rathaus

Die Bürgerschaft hat nachgefragt - die Antwort zum Krankenstand in der Rostocker Stadtverwaltung lautet: Im Durchschnitt war in den vergangenen 10 Jahren jeder und jede Stadtangestellte 30 Tage jährlich krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Deutschlandweit liegt der Durchschnitt bei 19 Tagen. Die Krankenquote liegt damit bei 8,7 Prozent. Bundesweiter Durchschnitt sind 5,23 Prozent. Besonders hoch ist laut Statistik der Krankenstand unter anderem im Rostocker Bauamt. Rein rechnerisch haben damit die Rostocker Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in den zehn Jahren, auf die sich die Statistik bezieht, mehr als ein Arbeitsjahr im Büro gefehlt. Als ein möglicher Grund wird der hohe Altersdurchschnitt in der Rostocker Verwaltung genannt. Aktuell hat die Stadtverwaltung 2770 Mitarbeitende.

