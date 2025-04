Stand: 24.04.2025 18:00 Uhr Studierenden fehlt attraktiver Wohnraum in Region

Wissenschaftler und Vertreter der Wirtschaft aus Vorpommern-Greifswald und der Mecklenburgischen Seenplatte haben darüber diskutiert, wie Menschen, die im Land studiert haben, gehalten werden können. Kritikpunkte der Absolventen waren unter anderem die Anbindung mit Bus und Bahn, keine attraktiven Wohnungen und es fehle gerade auf dem Land an Kultur und Sport. Einer Umfrage zufolge mit über 300 Studenten in Greifswald würden fast 50 Prozent gern hierbleiben. Viele geben an wegen fehlender gut bezahlter Arbeitsplätze zu gehen aber auch wegen der politischen Entwicklung im Land.

