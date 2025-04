Hansa Rostock gegen 1860 München - Wer nutzt seine letzte Chance?

Stand: 23.04.2025 18:52 Uhr

Topspiel verloren, Topspiel vor Augen: Für Hansa Rostock steht nach dem 0:4 bei Arminia Bielefeld am Freitag die nächste schwere Aufgabe in der Dritten Liga an. Es geht gegen den Tabellennachbarn 1860 München.