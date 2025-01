Zusammen feiern: NDR MV Sommerparty in Plau am See und in Bad Doberan Stand: 06.01.2025 15:52 Uhr Am Sonnabend, den 19. Juli, wird in Plau am See die erste NDR MV Sommerparty des Jahres gefeiert. Die zweite folgt am Sonnabend, den 6. September, in Bad Doberan.

Natürlich bringen wir alles mit, was zu einer richtigen Party gehört: Eine Showbühne, lustige Bühnenspiele, eine Stadtaufgabe mit der Chance auf Hilfe für einen guten Zweck, NDR Kolleginnen und Kollegen, unsere Sendetechnik, das Nordmagazin und Livemusik. Also am besten die Termine jetzt schon notieren:

Die Termine der NDR MV Sommerpartys 2025

Los geht es am Sonnabend, 19. Juli, in Plau am See auf dem Marktplatz. Im September folgt dann die zweite Party am Sonnabend, 6. September, in Bad Doberan auf der Festwiese am Kloster. Kommen Sie vorbei – der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Sie.

So waren die Sommerpartys 2024

Im vergangenen Jahr haben Ueckermünde und Grabow bereits gezeigt, wie es geht. Insgesamt waren in Grabow über den Abend mehr als 4.000 Menschen auf der NDR Sommerparty in Feierlaune. Auch die Stadtaufgabe erfüllten sie mit Bravour: 500 Grabower küssten sich auf dem Marktplatz - live im NDR Nordmagazin. Zur Belohnung gab es 1.000 Euro für das Grabower Waldbad.

Auch in Ueckermünde wurde die Stadtaufgabe problemlos gemeistert: 82 Kinder, Frauen und Männer meldeten sich während der Live-Übertragung des Nordmagazins an der NDR-Bühne mit pinken Perücken bei Stefan Kuna und Dania Behm. 32 hätten genügt, um die Aufgabe zu lösen.

