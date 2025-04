Nachholspiel von Hansa Rostock in Unterhaching verlegt Stand: 24.04.2025 18:27 Uhr Neue Wende im Fall des Drittliga-Nachholspiels des FC Hansa Rostock in Unterhaching. Die Partie, die am 29. April, hätte ausgetragen werden sollen, wird nun am 7. Mai (19 Uhr) stattfinden.

Die Spielleitung des DFB habe die Begegnung verlegt, wie Hansa am Donnerstag mitteilte. Sonst hätte der Club "einschließlich des Landespokal-Halbfinals beim FC Schönberg (1. Mai) und der Ligapartie beim SV Sandhausen (3. Mai) drei Pflichtspiele in fünf Tagen bestreiten müssen". Alle auswärts.

Die Rostocker hatten der Mitteilung zufolge beim Fußballverband Mecklenburg-Vorpommern um eine Verlegung des Pokalspiels gebeten, der Verband diese jedoch abgelehnt. Nun habe man, so der FCH, "im konstruktiven Austausch mit dem DFB eine pragmatische Lösung gefunden. Auch die SpVgg Unterhaching hat der kurzfristigen Verlegung im Sinne des fairen sportlichen Miteinanders zugestimmt."

Hansa in Unterhaching - eine schier endlose Geschichte

Der abermaligen Verlegung der Partie geht ein längeres Hin und Her voraus. Zunächst hatten die Bayern die Begegnung im Februar wegen Sicherheitsbedenken abgesagt - und sich die Findung eines Ersatztermins hingezogen. Der DFB legte die Partie schließlich auf den 29. April. Hansa aber klagte dagegen, die Partie überhaupt noch austragen zu müssen. Die Beschwerde wurde allerdings abgewiesen.

Seit Donnerstag hat die schier unendliche Geschichte dieser Begegnung also eine neue Wendung. Hansa steht vier Spieltage vor Schluss sieben Punkte hinter Energie Cottbus auf Relegationsrang drei, hat aber noch die Begegnung in Unterhaching in der Hinterhand. Am Freitagabend (19 Uhr) empfangen die Rostocker den punktgleichen TSV 1860 München.

