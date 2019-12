Stand: 06.12.2019 05:14 Uhr

Parchimer Luxus-Wasser: Stadt will aussteigen

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Stadt Parchim will aus dem Geschäft mit Luxus-Mineralwasser aussteigen. Der Geschäftsführer sei beauftragt worden, einen neuen Käufer für das Unternehmen zu finden, teilte der Leiter der kommunalen Beteiligungsverwaltung, Detlev Hestermann, auf NDR Anfrage mit. Gestern hatte der Landesrechnungshof die Beteiligung der Kommune in seinem neuesten Kommunalfinanzbericht massiv kritisiert.

Stadt Parchim bleibt auf Luxuswasser sitzen Nordmagazin - 05.12.2019 19:30 Uhr Mit dem Edel-Mineralwasser "Minus181" hat die Stadt Parchim deutliche Verluste erwirtschaftet - und sich dadurch jetzt massiven Ärger mit dem Landesrechnungshof eingehandelt.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verstoß gegen die Kommunalverfassung

Der Vertrieb von Luxus-Mineralwasser gehöre nicht zu den öffentlichen Aufgaben, so Rechnungshofpräsidentin Martina Johannsen. Mit Blick auf hohen Verluste der Mineral-Wasser-Firma "Minus 181" erklärten die Prüfer, dass auch ein wirtschaftlicher Nutzen nicht erkennbar sei. Offenbar liege ein Verstoß gegen die Kommunalverfassung vor. Parchim hält über seine Stadtwerke und direkt einen etwa 30-prozentigen Anteil an dem Unternehmen. Beteiligt ist auch der kommunale Energieversorger Wemag und andere Unternehmern aus der Energiebranche. Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Kempke ist gleichzeitig Chef der Luxuswasser-Firma. Kempke wollte sich am Mittwoch nicht zu dem Rechnungshofbericht äußern.

"Den Nerv des Marktes nicht getroffen"

Hestermann, der auch Justitiar der Stadt ist, erklärte allerdings auf Nachfrage, der Geschäftsführer sei bereits im Sommer beauftragt worden, sich nach neuen Investoren umzusehen, die Stadt und die anderen Gesellschafter wollten ihre Anteile verkaufen. Diese Entscheidung sei auch der Stadtvertretung mitgeteilt worden. Außerdem habe man vor Unternehmensgründung die Genehmigung der Rechtsaufsicht des Kreises eingeholt - die sei seinerzeit erfolgt. Mit Blick auf die im Geschäftsbericht bezifferten Verluste von 675.000 Euro sagte er, man habe "den Nerv des Marktes nicht getroffen".

Weitere Informationen NDR Fernsehen Die Tricks der Getränkeindustrie NDR Fernsehen "Natürliches" Bier und "erfrischende" Drinks - was ist wirklich drin? Jo Hiller deckt mit Insidern und Experten die Verkaufstricks und Geschäftsmaschen der Getränkeindustrie auf. mehr

Luxus-Wasser sollte für Stadt werben

Das Wasser sollte vor allem in Spitzenhotels angeboten werden. Das Unternehmen sei von Beginn an darauf angelegt gewesen, mit dem Luxus-Wasser Werbung für die Stadt zu machen, so Hestermann. Werbung würden auch andere Kommunen machen. Stadtwerkechef Kempke hatte dafür unter anderem ins Grandhotel Heiligendamm an die Ostseeküste eingeladen. Vor einem überschaubaren Kreis von Interessenten präsentierte er auch die eigens hergestellte 0,681-Liter-Flasche, in die das Parchimer Wasser "Minus 181" abgefüllt wird. Ein Wasser-Sommelier pries in einem Werbevideo der "Schweriner Volkszeitung" die Vorzüge des Wassers an und schwärmte von seiner "Klarheit und Stille". Ob es Interessenten für das Parchimer Wasser gibt, ließ Hestermann offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.12.2019 | 06:00 Uhr