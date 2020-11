Nordstream in Sassnitz: Was macht Weltpolitik mit der Region? Stand: 19.11.2020 16:55 Uhr Seit die USA dem Nordstream-2-Projekt den Kampf angesagt haben, steht auch die kleine Hafenstadt Sassnitz auf Rügen unter Androhung von Sanktionen.

Am 19. November läuft die von den USA gesetzte 30-Tages-Frist ab. Die Stadt fürchtet um Einnahmen aus dem Hafen, manch ein Einwohner um liebgewordene Kontakte in die USA. Immerhin pflegt die Hafenstadt auch eine Städtepartnerschaft mit Port Washington. Kaum jemand kann vor Ort das internationale Gezerre nachvollziehen. Die Stimmung schwankt zwischen Trotz und Ignoranz. Wie kann es weitergehen - und wie gehen die Sassnitzer mit der Situation um?

NDR Podcast Dorf-Stadt-Kreis zum Thema

In der neuen Folge des wöchentlichen NDR 1 Radio MV Podcasts Dorf-Stadt-Kreis unterhalten sich Thomas Naedler und Nicolas Bernhard über die Lage in Sassnitz. Der NDR Reporter aus dem Vorpommernstudio Greifswald hat die Entwicklung von Nordstream von Anfang an begleitet.

Gespräche mit Menschen vor Ort

Es geht über die ersten Rohre, die in Sassnitz ummantelt wurden und um das deutsch-russische Verhältnis in der Hafenstadt. Die Reporter sprechen auch die Menschen vor Ort nach ihrem Bedrohungsempfinden, erläutern die Technologie, eine Gasleitung unter Wasser zu verlegen und wagen einen Blick in die Zukunft.

