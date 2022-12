Stand: 04.12.2022 10:04 Uhr Malchin: Auto vom Gelände eines Autohandels gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in Malchin vom Gelände eines Autohandels einen abgemeldeten PKW entwendet. Beamte hatten am Sonnabendmorgen während einer Streifenfahrt ein offenes Tor festgestellt. Die Täter sind außerdem auf dem Gelände in einen Bürocontainer eingebrochen, so die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sie daraus aber nichts entwendet.

