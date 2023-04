Stand: 23.04.2023 08:22 Uhr Malchow, Strasburg und Tessin wählen neue Bürgermeister

In Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) Strasburg (Kreis Vorpommern-Greifswald) und Tessin (Kreis Rostock) werden heute jeweils ein Bürgermeister beziehungsweise eine Bürgermeisterin gewählt. In Malchow strebt der parteilose Amtsinhaber Rene Putzar eine zweite Amstzeit an. Gegen ihn treten Ramona Stein (parteilos) und Michael Meyer (CDU) an. In Strasburg wird über die Nachfolge der im Herbst abgewählten Bürgermeisterin Heike Hammermeister-Friese (CDU) entschieden. Eine Frau und drei Männer wollen in ihre Fußstapfen treten. In Tessin strebt Amtsinhaberin Susanne Dräger (parteilos) als einzige Kandidatin ihre Wiederwahl an.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.04.2023 | 08:00 Uhr