Neue Fährlinie soll Rostock und Stockholm verbinden Stand: 14.07.2021 06:48 Uhr Ab 30. August verbindet eine neue Fährlinie Rostock und die schwedische Hauptstadt Stockholm. Die 18-stündigen Überfahrten zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schweden sollen bereits gebucht werden können.

Eine neue Fährlinie soll ab Ende August den Güter- und Passagierverkehr zwischen der schwedischen Hauptstadt Stockholm und Rostock erleichtern. Wie der Rostocker Hafen am Dienstag mitteilte, wird das schwedische Unternehmen "Rederi AB Gotland" die Verbindung zunächst mit dem Schiff "Hansa Destinations" anbieten. In einem ersten Schritt erfolgen die Abfahrten der Linie von Stockholm-Nynäshamn montags, mittwochs und freitags. Abfahrten ab Rostock gebe es dienstags, donnerstags und samstags.

Hafenbetreiber Tesch: "Rostock zentrale Drehscheibe in Nordeuropa"

Es sei geplant, durch den Einsatz eines zweiten Schiffes tägliche Abfahrten in beide Richtungen anzubieten. Die Überfahrt zwischen Stockholm und Rostock betrage etwa 18 Stunden. Insbesondere für den Passagierverkehr sei geplant, bei einzelnen Abfahrten auch den Hafen Visby auf der Insel Gotland anzulaufen.

Der Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port, Gernot Tesch, geht davon aus, dass die neue Verbindung den Hafen enorm voranbringen wird: "Rostock entwickelt sich immer mehr zur zentralen Logistikdrehscheibe im Nordeuropaverkehr. Vom Hafen Rostock können alle relevanten Märkte in Nordeuropa erreicht werden. Dies ist einzigartig für einen Ostseehafen."

Überfahrten können bereits gebucht werden

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zeigte sich den Angaben zufolge erfreut, dass sich die Stadt im Wettkampf mit anderen möglichen Standorten für die neue Linie durchsetzen konnte. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) begrüßte in einer Mitteilung des Ministeriums am Dienstag die Entscheidung der schwedischen Fährreederei "Rederi AB Gotland". Die Fährlinie wird demnach am 30. August starten, Überfahrten seien seit dem 1. Juli buchbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.07.2021 | 19:00 Uhr