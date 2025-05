Stand: 13.05.2025 15:53 Uhr Neuer Kommandeur an der Marinetechnikschule Parow

Der Kapitän zur See Matthias Braband ist der neue Kommandeur der Marinetechnikschule Parow (Landkreis Vorpommern-Rügen). Sie ist die größte Ausbildungseinrichtung der Deutschen Marine. Der neue Kommandeur ist in der Marine kein unbeschriebenes Blatt. Er kommt aus dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und war dort zuletzt Referatsleiter. "Ich blicke mit Freude und Demut auf die vor mir liegende Aufgabe. Die Verantwortung für die größte Ausbildungseinrichtung der Deutschen Marine übertragen zu bekommen, empfinde ich als Ehre, Vertrauensvorschuss und Verpflichtung. Als geborener Bremerhavener und ausgebildeter Schiffstechnischer Offizier ist mir sowohl die Küste, als auch die MTS am Strelasund vertraut. Außerdem machen es einem die Menschen aus der Region mit ihrer offenen, freundlichen und begeisternden Art leicht, hier anzukommen", so der neue Schulkommandeur.

Kommandeurswechsel nach knapp drei Jahren

Zwei Jahre und acht Monate bzw. 985 Tage hatte der frühere Kommandeur Kapitän zur See Sven Janssen die Marinetechnikschule in Parow geleitet. Künftig wird er als Kommandeur im Zentrum Cyber Operation (ZCO) in Rheinbach in Nordrhein-Westfalen tätig sein. In der MTS Parow werden in circa 180 verschiedenen Lehrgängen jedes Jahr bis zu 5.000 Soldaten aus- und weitergebildet. Das fängt bei der allgemeinen Grundausbildung an und reicht bis zur Spezialisierung auf einzelne Waffensysteme.

