Stand: 13.05.2025 15:50 Uhr Fusion 2025 in Lärz: Chaos bei An- und Abreise befürchtet

Ende Juni ist wieder Fusionzeit in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Dass die Züge bei An- und Abreise voll sind, daran hat man sich gewöhnt. Aber was ist, wenn vom 1. Juli an auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Rostock gar keine Züge fahren? Das befürchten die Organisatoren der Fusion. Betroffen wäre vor allem die Abreise. Die Bahn plant Bauarbeiten auf der Linie des Regionalexpress 5. Müssen zehntausende Festivalbesucher mit Bussen über Neustrelitz abreisen? Fusion-Chef Martin Eulenhaupt warnt vor Chaos. Die Bahn hat sich noch nicht dazu geäußert. Bereits für die Tage unmittelbar vor der Fusion kündigt die Bahn Zugausfälle zwischen Berlin und Oranienburg an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte