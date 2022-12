"Neptune": Schwimmendes LNG-Terminal in Lubmin erwartet Stand: 16.12.2022 07:17 Uhr Im Industriehafen von Lubmin soll heute das schwimmende Spezialschiff "Neptune“ festmachen. In den vergangenen Wochen lag das Schiff im Hafen von Mukran und wurde auf seinen Einsatz als schwimmendes Flüssiggasterminal vorbereitet.

Nach Angaben der Deutsche ReGas soll das Schiff zwischen 12 und 14 Uhr den Hafen von Lubmin erreichen. Dort wird es dann an die für den Import von Flüssigerdgas notwendige Anbindungsleitung angeschlossen. Das schwimmende LNG-Terminal kann flüssiges Gas wieder in den gasförmigen Zustand umwandeln. Anschließend wird dieses in das europäische Ferngasnetz eingespeist.

Die "Neptune" hatte bereits Ende November Sassnitz/Mukran erreicht. Dort wurden einige Montagearbeiten durchgeführt und Treibstoffreserven abgelassen. So sollte der Tiefgang des Schiffes von gut 9 Metern auf etwa 5,2 Meter verringert werden, damit es ins flachere Wasser vor Lubmin überführt werden könne, wie es vom Terminal-Betreiber Deutsche ReGas hieß.

Weitere Informationen LNG: Fakten zu Flüssigerdgas und Projekten in Norddeutschland LNG soll Deutschland aus der Energiekrise helfen. Im Norden entstehen dafür die erste Terminals. Welche Vor- und Nachteile gibt es? mehr

Genehmigungsverfahren läuft noch

Der entsprechende Anschluss in Lubmin ist bereits Ende November vom Gasnetzbetreiber Gascade fertiggestellt worden. Wann das privat finanzierte LNG-Terminal seinen Dienst aufnehmen kann, ist derzeit noch unklar. Aktuell laufen nämlich noch das Genehmigungsverfahren und die Prüfung der Einwendungen gegen das umstrittene Projekt. Deshalb hatte die Deutsche Umwelthilfe die Landesregierung aufgefordert, die Einfahrt des Spezialsschiffes in den Hafen Lubmin bis zum Abschluss des Genehmigungsverfahren zu verbieten.

"Neptune" Teil des schwimmenden LNG-Terminals

Kleinere Schiffe sollen das Flüssigerdgas von einem auf der Ostsee liegenden Speicherschiff abnehmen, das wiederum von Tankern beliefert werden soll. Die kleineren Schiffe sollen das Flüssigerdgas dann durch den relativ flachen Greifswalder Bodden in den Lubminer Hafen zur "Neptune" transportieren.

Erst am Donnerstag hatte im niedersächsischen Wilhelmshaven die erste FSRU an ihrem Einsatzort in Deutschland festgemacht. Eine weitere soll zeitnah nach Brunsbüttel in Schleswig-Holstein kommen. Die drei Terminals sollen den Anfang machen bei Deutschlands Aufbau einer eigenen Infrastruktur zum LNG-Import, um russisches Erdgas zu ersetzen, das nicht mehr geliefert wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.12.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Energiekrise