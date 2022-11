Nach Brand in Groß Strömkendorf: Feuerwehrmann festgenommen Stand: 16.11.2022 11:41 Uhr Vier Wochen nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar will die Staatsanwaltschaft heute in Schwerin über den Stand der Ermittlungen informieren. Es geht vor allem um die Fragen, ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und ob es einen politischen Hintergrund gibt.

Nach NDR Informationen ist bereits ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Dabei soll es sich den Angaben zufolge um einen langjährigen Feuerwehrmann handeln. Die Polizei hatte bislang ein politisches Motiv vermutet, weil in der Woche vor dem Brand Hakenkreuz-Schmiereien an dem Hotel festgestellt wurden. Ein Einsatzleiter vor Ort wies allerdings schon damals darauf hin, dass zuvor in der Region nach einem "Feuerteufel" gefahndet werde, der mutmaßlich mehrere Brände gelegt haben soll.

Hotel brannte vollständig aus

Zum Zeitpunkt des Feuers in dem ehemaligen Hotel hielten sich 14 Geflüchtete aus der Ukraine und drei Mitarbeiter des DRK in dem Gebäude auf. Alle konnten unverletzt das brennende Haus verlassen. Das Gebäude brannte komplett ab, es entstand ein Millionen-Schaden. Wenige Tage vor dem Brand hatte es eine Hakenkreuzschmierei an der Flüchtlingsunterkunft gegeben.

Mehr Schutz für Flüchtlingsunterkünfte gefordert

Erst kürzlich hatten zwei Hilfsorganisiationen nach den Bränden in ostdeutschen Flüchtlingsunterkünften in Groß Strömkendorf und Bautzen einen besseren Schutz der Einrichtungen gefordert. Nach Ansicht der Amadeu Antonio Stiftung müsse neben privaten Sicherheitsdiensten auch die Polizei für mehr Sicherheit sorgen. Timo Reinfrank, Vorstand der Stiftung, sagte, dies gelte besonders für Orte in Regionen mit einem erhöhten demokratiefeindlichen Potential und Gegenden, in denen die Rechtsextreme oder die AfD gegen Geflüchtete mobilisieren.

