Stand: 25.02.2019 05:30 Uhr

NSU-Mord: Rostock erinnert an Mehmet Turgut

In Rostock wird heute an Mehmet Turgut erinnert - vor 15 Jahren hatten Mitglieder des rechtsterroristischen "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) den 25-Jährigen erschossen. Neben einer Gedenkveranstaltung am Tatort gibt es auch eine Fachtagung.

Vorträge von Politikern und Fachjournalisten

Am Vormittag wollen sich Experten bei der Tagung im Rostocker Rathaus mit dem Mord und rassistischer Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern befassen. Bei der Veranstaltung der Evangelischen Akademie sind im Rathaus Vorträge von Politikern und Fachjournalisten geplant. Als Redner sind unter anderem der Linken-Innenexperte Peter Ritter und SPD-Generalsekretär Julian Barlen angekündigt. Dabei geht es um die Auseinandersetzung mit rechter Gewalt, die Aufarbeitung des NSU-Komplexes und um offene Fragen.

Gedenken am Tatort

Angehörige von Mehmet Turgut und anderen Opfern des NSU werden auf der Konferenz ebenfalls sprechen. Sie sind am Nachmittag auch bei einer Gedenkveranstaltung am Tatort im Neudierkower Weg. Bei der Kundgebung wird unter anderem die Vizepräsidentin des Bundestages, Petra Pau (Linke), erwartet. "Es ist ein sehr würdiger Rahmen, dass der Todestag von Mehmet Turgut in diesem Jahr die Gelegenheit für ein Treffen von Angehörigen der NSU-Opfer aus ganz Deutschland bietet", sagte Imam-Jonas Dogesch von "Mord verjährt nicht!" als Mitorganisator.

Mord in Rostock-Toitenwinkel

Der Kurde Mehmet Turgut war am 25. Februar 2004 in einem Döner-Imbiss in Rostock-Toitenwinkel mit drei Kopfschüssen ermordet worden. Es war der fünfte von zehn Mordanschlägen, die später der rechtsextremen Terrorzelle zugeordnet wurden. Außerdem verübten NSU-Mitglieder mutmaßlich 2006 und 2007 zwei Sparkassen-Überfälle in Stralsund. Im April 2018 hat der Landtag in Schwerin zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt.

