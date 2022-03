Muss Rostock die BUGA verschieben? Stand: 29.03.2022 06:37 Uhr Auf die Bundesgartenschau 2025 arbeitet die Stadt Rostock seit Jahren hin - nun ist allerdings eine Verschiebung der Großveranstaltung ins Spiel gebracht worden. Grund sind Planungs- und Kostenprobleme.

Im Rahmen der BUGA sollen in der Hansestadt einige Großprojekte realisiert werden: eine Klappbrücke über die Warnow, ein Stadtpark über einer ehemaligen Deponie oder auch eine große Markthalle am Stadthafen. Sollte keines dieser Schlüsselprojekte bis 2025 fertig werden, müsse über eine Verschiebung der Bundesgartenschau nachgedacht werden, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) der "Ostsee-Zeitung". Die Stadt brauche einen Plan B.

Planungen durch Pandemie und Krieg verzögert

Die Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine hätten Personal in der Rostocker Stadtverwaltung gebunden, was die Planungen weiter verzögert habe, so Madsen weiter. Für die Organisation der BUGA in Rostock fehlt dem Zeitungsbericht zufolge weiterhin ein Chef-Planer.Eine Risikoanalyse des Großprojekts sei in Arbeit, werde aber erst Anfang Mai präsentiert. Außerdem drohten die Kosten massiv zu steigen. Der Oberbürgermeister will nun Gespräche mit Bund und Land suchen, die das meiste Geld für die BUGA-Projekte beisteuern.

