Stand: 06.09.2019 11:18 Uhr

Mordfall Maria: Hohe Haftstrafen für Angeklagte

Im Prozess um den Mord in Zinnowitz auf Usedom an der 18-jährigen Maria hat das Landgericht Stralsund die beiden Angeklagten zu hohen Strafen verurteilt. Der 21-jährige Angeklagte muss lebenslänglich ins Gefängnis. Das Gericht stellte bei ihm eine besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung ist damit so gut wie ausgeschlossen. Für den 19-jährigen Haupttäter wurde die Unterbringung im Maßregelvollzug in einer Psychiatrie angeordnet. Zusätzlich wurde er zu einer zwölfjährigen Jugendhaftstrafe verurteilt.

Gericht: Mord aus Heimtücke und Mordlust

Es gebe für das Gericht keine Zweifel, dass beide Männer den gemeinsamen Mord an Maria begehen wollten, sagte die Vorsitzende Richterin Birgit Lange-Klepsch - und zwar aus Heimtücke und Mordlust. Sie wollten einen Menschen sterben sehen, so die Richterin. Damit sei erwiesen, dass die beiden Maria gemeinschaftlich in Tateinheit mit einem illegalen Schwangerschaftsabbruch getötet haben. Das Gericht glaubte auch nicht den Aussagen des 21-Jährigen, dass er den Mord nicht habe begehen wollen. Auch wenn es bei ihm kurz vor der Tat Zweifel gegeben habe, sei er dennoch bereit gewesen, die Tat auszuführen. Zudem habe der Konsum von Alkohol beide nur bedingt enthemmt.

Angeklagte wollten einen Menschen sterben sehen

Die beiden Täter und Maria gehörten in eine Freundesclique. Die Richterin führte aus, dass Maria beiden vertraut habe. Deshalb sei sie am Tattag ohne Argwohn gewesen, als sie beide in ihre Wohnung in Zinnowitz hereinließ. Dort hatten sie Musik gehört. Dann stach der 19-Jährige plötzlich zu - laut Rechtsmedizin 35-Mal. Maria sei deshalb zum Opfer der beiden geworden, weil sie den Wunsch hatten, einen Menschen sterben zu sehen. Bei der allein wohnenden 18-Jährigen sei dies am einfachsten durchzuführen gewesen, so die Richterin. "Das ist ein schwerwiegendes Verbrechen." Deshalb erkannte die Kammer auch auf die besondere Schwere der Schuld. Zwar habe der 21-Jährige Reue gezeigt, aber er habe die Tat nicht verhindert. Das hätte er tun und Maria warnen können.

19-Jähriger legte Geständnis ab

Für den älteren der beiden hatte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Der Jüngere hatte zugegeben, Maria getötet zu haben. Er hatte den 21-jährigen Mittäter bezichtigt, die Beine Marias festgehalten zu haben, was dieser jedoch bestritt. Gutachter bezeichneten den 19-Jährigen als extrem gefährlich und frei von jeglicher Empathie. Die Anklage hatte für ihn eine Jugendhaftstrafe und die Unterbringung im Maßregelvollzug einer psychiatrischen Haftklinik gefordert.

"Leute, um die man sich Sorgen machen muss"

Das Gericht hatte zwei Gutachter gehört. Sie meinten, dass der 19-Jährige auch in Zukunft gefährlich sei. "Das sind Leute, um die man sich Sorgen machen muss", so die Einschätzung eines Psychiaters. Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung oder eingeschränkte Steuerungsfähigkeit wurden nicht festgestellt.

Emotionaler Prozessverlauf

Die Verhandlungen im Stralsunder Landgericht waren von vielen Emotionen begleitet. Im Mittelpunkt stand dabei die Mutter Marias, die den ganzen Prozess als Nebenklägerin begleitet hat. Am Ende des Prozesses brach es aus ihr heraus. Sie schrie den beiden Angeklagten zu: "Ich vergebe euch nie. Ich werde euch immer hassen." Sie hoffe, dass die beiden für immer in Haft bleiben werden. "Keiner gibt mir meine Tochter und mein Enkelkind zurück." Zuvor hatte sich der ältere Angeklagte bei ihr entschuldigt und um Verzeihung gebeten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.09.2019 | 11:00 Uhr