Maskenpflicht an Schweriner Schulen entfällt Stand: 25.08.2021 07:11 Uhr Die strengeren Anti-Corona-Maßnahmen in Schwerin sind aufgehoben. Nach fünf Tagen unter dem Schwellenwert gelten wieder die Regeln der Stufe "gelb".

In Schwerin brauchen Schüler keine Maske mehr im Unterricht tragen. Die Maskenpflicht an den Schulen der Landeshauptstadt war erst in der vergangenen Woche eingeführt worden.

Schwellenwert fünf Tage unterschritten

Seit vergangenen Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt wieder unter dem Wert von 50. Damit stand Schwerin einschließlich Dienstag in der risikogewichteten Stufenkarte des Landes fünf Tage nacheinander wieder auf "gelb", das heißt: niedriges Infektionsgeschehen. Nach der noch gültigen Corona-Landesverordnung fallen dann für den Folgetag die verschärften Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Schulen weg.

Verschärfte Maßnahmen gelten in Rostock weiter

Auch für Ungeimpfte gibt es ab heute Erleichterungen. Sie müssen keinen negativen Corona-Test mehr in Innenbereichen von Restaurants und Gaststätten, beim Friseur oder in Fitnessstudios vorweisen. In Rostock bleiben die Maßnahmen dagegen bestehen - die Hansestadt steht in der Stufenkarte des Landes weiter auf "orange", einem mittleren Infektionsgeschehen.

