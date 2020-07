Stand: 02.07.2020 07:15 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mann ertrinkt nach Rettung seiner Kinder in der Ostsee

Ein 32 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist vor Ahrenshoop in der Ostsee ertrunken, nachdem er selbst seine Tochter und den Sohn seiner Lebensgefährtin, beide zehn Jahre alt, aus dem Wasser gerettet hatte.

Zwei Kinder gerettet: Mann ertrinkt in der Ostsee Nordmagazin - 01.07.2020 19:30 Uhr Ein 32-jähriger Mann hat vor Ahrenshoop in der Ostsee zwei Kinder vorm Ertrinken gerettet, dann erfasste ihn offenbar eine Strömung. Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen.







Kinder können gerettet werden

Die beiden Kinder waren nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag an einem unbewachten Strandabschnitt im Bereich eines Wellenbrechers baden, der das Hochufer schützt. Schilder am Strand weisen auf die Gefahr vor Ort hin, der für die etwa 700 Meter entfernten Rettungsschwimmer am Hauptturm vor Ahrenshoop nicht einsehbar ist. Im Wasser herrscht eine starke Strömung, die die Kinder beim Wellenbaden erfasste. Sie waren nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft an Land zu retten. Dem 32-Jährigen gelang es mit Hilfe eines weiteren Mannes, das Mädchen und den Jungen aus dem Wasser zu retten. Der Helfer trug die Kinder von dort aus sicher an den Strand.

Retter wird von Strömung erfasst

Der 32-Jährige wurde jedoch ebenfalls von der Strömung erfasst und geriet in eine hilflose Lage. Kurze Zeit später war er nicht mehr an der Wasseroberfläche zu sehen. Die alarmierten Polizei- und Rettungskräfte begannen umgehend mit Booten und einem Polizeihubschrauber nach ihm zu suchen. Erst am späten Nachmittag konnte er von Tauchern der Berufsfeuerwehr Stralsund geborgen werden. Sein lebloser Körper war unter die Steinpackung des Wellenbrechers geraten und dort eingeklemmt. Für den 32-Jährigen, der aus Ahrenhoop stammt, kam jede Hilfe zu spät. Die beiden Kinder kamen zur weiteren ärztlichen Betreuung in ein Krankenhaus.

"Buhnen und Wellenbrecher sind gefährliche Orte" NDR 1 Radio MV - 02.07.2020 07:10 Uhr Autor/in: Silvana Mundt/ Thorsten Erdmann Thorsten Erdmann, Sprecher der DLRG-Mecklenburg-Vorpommern warnt vor gefährlichen Strömungen an Wellenbrechern und Buhnen. Für Badegäste seien dies "gefährliche Orte"







Steinwälle und Buhnen sorgen für tückische Strömungen

Thorsten Erdmann, Sprecher des DLRG-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, erklärte, dass tragische Badeunfälle solcher Art leider immer wieder vorkommen. Steinwälle und Buhnen seien für Badegäste "ganz gefährliche Orte". Sie seien oft glitschig, außerdem herrschen dort oft tückische Strömungen, so Erdmann. Unterströmungen und Sogwirbel, die dort entstehen, seien vor allem für Kinder eine Gefahr. Auch die Windrichtungen könne eine Rolle spielen.

