Stand: 02.01.2019 05:00 Uhr

MV investiert zehn Millionen in Küstenschutz

Mecklenburg-Vorpommern investiert in diesem Jahr rund zehn Millionen Euro in den Küstenschutz. Das Gros der Maßnahmen liegt in Vorpommern: An der Westküste Hiddensees lässt das Land beispielsweise für rund 4,4 Millionen Euro die alten Buhnen aus Kiefernholz durch Buhnen aus Eukalyptusholz ersetzen.

Videos 02:53 Nordmagazin Küstenschutz: Sand ist Mangelware Nordmagazin Jährlich werden für den Küstenschutz in Mecklenburg-Vorpommern eine halbe Million Kubikmeter Sand gebraucht. Den gibt es in der Ostsee zwar genug, doch die Abbaugenehmigungen fehlen. Video (02:53 min)

Die Arbeiten begannen schon im Herbst - sie sollen während der Urlaubssaison im Sommer pausieren. Im November 2019 sollen dann die letzten Buhnen gerammt werden, die die Wellen brechen und so verhindern, dass der Strandsand von Hiddensee abgetragen wird.

Sand für sechs Millionen Euro

Auf Usedom - bei Zempin, Kölpinsee und Koserow - sollen insgesamt 415.000 Kubikmeter Sand aufgespült werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Herbst beginnen. Fortgesetzt wird nach Angaben des zuständigen Umweltministeriums auch der Neubau einer Ufermauer am Alten Strom in Warnemünde.

