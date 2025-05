Stand: 12.05.2025 06:32 Uhr 380 Teilnehmer bei Kinder-Fahrraddemos in Westmecklenburg

Insgesamt etwa 380 Radfahrer haben am Sonntag in Westmecklenburg für mehr Sicherheit für fahrradfahrende Kinder demonstriert. Sie haben sich an der bundesweiten Aktion "Kidical Mass" beteiligt. Mit der soll auf Kinder als schwächste Teilnehmer im Straßenverkehr hingewiesen werden. In Schwerin haben laut Polizei in der Spitze 250 Menschen teilgenommen. Das waren hauptsächlich Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern auf dem Fahrrad mitgefahren sind. Die Kinder-Fahrrad-Demonstration wurde von der Bürgerinitiative Radentscheid-Schwerin organisiert. Die Aktion verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle. Es sei zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

Fahrrad-Demos in zwei Städten

In Wismar hatte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zu einer Fahrraddemonstration mit Kindern aufgerufen. Laut Veranstalter haben 200 Fahrradfahrer teilgenommen. Nach Polizeiangaben waren es etwa 130. Die Teilnehmer haben vom Markt aus einmal die Altstadt umrundet. Zwischenzeitlich kam es deswegen zu Verkehrsbehinderungen.

