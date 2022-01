NDR MV Live um 14.15 Uhr: MV-Werften stellen Insolvenzantrag Stand: 10.01.2022 13:32 Uhr Dramatische Wende im Ringen um die finanziell angeschlagenen MV Werften: Die Geschäftsführung hat in einer internen Mitteilung einen Insolvenzantrag angekündigt. Das Amtsgericht Schwerin bestätigte den Eingang des Antrags. Am Nachmittag berät der Finanzausschuss des Landes in einer Sondersitzung darüber, wie es weitergeht. Um 14.15 Uhr berichten wir in einem NDR MV Live.

"Ein bitterer Tag für uns alle, aber wir müssen dieser Tatsache ins Auge schauen", heißt es in der Mitteilung der Geschäftsführung. Die Zahlungsunfähigkeit wurde am Mittag am Amtsgericht Schwerin beantragt, wie das Gericht bestätigte. Bei Gesprächen zwischen Bund, dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Eigner Genting aus Hongkong sei keine Lösung für die weitere Finanzierung gefunden worden, erklärte ein Werftensprecher. Eine Insolvenz müsse aber nicht das endgültige Ende bedeuten - das könne auch bedeuten, dass es weitergeht.

Zähes Ringen bis zuletzt

Wie der Sprecher weiter erklärte, hätten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD) am Freitag versucht, einen Ausweg zu finden. Das sei nicht gelungen. Der Werften-Eigentümer Genting Hongkong hatte zuletzt bei den Verhandlungen Druck auf den Bund und das Land ausgeübt. Genting apellierte an Bund und Land, ihre ablehnende Haltung bei der Freigabe von Geldern für die Fertigstellung des mehr als 340 Meter langen Kreuzfahrtschiffs "Global 1" zu überdenken. Bund und Land hatten hingegen eine höhere finanzielle Beteiligung des Unternehmens gefordert, um die Werften zu retten.

Kreuzfahrt-Riese fast fertig gestellt

Den MV-Werften war es nicht gelungen, die Finanzierung des zu rund 75 Prozent fertigen und rund 1,5 Milliarden Euro teuren Kreuzfahrtschiff-Neubaus zu sichern. Es gilt als eines der größten je gebauten Kreuzfahrtschiffe und war ausschließlich für den asiatischen Markt gedacht. Der Bund hatte dem Vernehmen nach immer wieder versichert, rund 600 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zur Verfügung stellen zu wollen. Das Schiff sollte dafür als Sicherheit verwendet werden. Beim Eigenbeitrag der Eigentümer sei es um einen Beitrag von 60 Millionen Euro plus Garantien für die in Rede stehenden Bundesmittel gegangen. Genting hatte jedoch nur 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt, soll zuletzt laut "Ostsee-Zeitung" weitere elf Millionen Euro angeboten haben. Der Präsident von Genting Hongkong, Colin Au, hatte am Sonntag in Wismar geagt, man habe dem Bund vier Angebote zur weiteren Finanzierung vorgelegt. Diese seien aber alle abgelehnt worden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen vorerst keinen Lohn

Die knapp 2.000 Werft-Mitarbeiter an der Ostseeküste stehen nun vor einer ungewissen Zukunft. Sie bekommen aller Voraussicht nach keinen Dezember-Lohn. Die MV Werften hatten am vergangenen Freitag erklärt, man könne die Löhne nicht zahlen - ein deutlicher Hinweis darauf, dass dem Unternehmen das Geld ausgegangen ist. Zudem hängen bei Zulieferern viele Arbeitsplätze an den Werften. Die Mitarbeiter müssen erst einmal bei der Arbeitsagentur Insolvenzausfall-Geld beantragen. Vieles könnte dann von einem möglichen Insolvenzverwalter abhängen, und davon, wie er das Unternehmen weiterführen will.

Finanzausschuss tagt, IG Metall ruft Mitgliederversammlung ein

In einer Sondersitzung berät der Finanzausschuss des Landtags um 16 Uhr über das weitere Vorgehen. Zeitgleich will die IG Metall ihre Mitglieder über die Lage informieren.

Werften waren "industrielle Herz des Landes"

Eine Insolvenz der Werften ist ein herber Schlag für den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Schwesig hatte die Werften wiederholt als das "industrielle Herz des Landes" bezeichnet. Die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund gehören seit 2016 dem börsennotierten Glücksspiel- und Kreuzfahrtkonzern Genting aus Hongkong. Der Einbuch des Geschäfts mit Kreutzfahrten in der Corona-Krise hatten den Mutterkonzern in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

