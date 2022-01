MV-Werften: Lohn- und Gehaltszahlungen verschoben Stand: 07.01.2022 13:08 Uhr Die MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern haben die fällige Lohn- und Gehaltszahlungen verschoben. Geschäftsführer Carsten Haake sagte, das Geld werde in der nächsten Woche ausgezahlt. Weitere Details bei NDR MV Live um 14.05 Uhr.

Auf einer Belegschaftsversammlung in Wismar hat die Geschäftsführung der MV Werften den Mitarbeitenden verkündet, dass sie ihre Löhne und Gehälter erst nächste Woche bekommen würden. Das Geld sei vorhanden, könne aus bestimmten Gründen aber nicht ausgezahlt werden, sagte Geschäftsführer Carsten Haake bei NDR MV Live. Er sei jedoch zuversichtlich, dass es am Wochenende auf hoher Ebene Gespräche geben werde, unter anderem mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), die zu einer Lösung führens sollen. Auch heute sollen bereits Gespräche geführt werden. Es wäre schade, wenn das Kreuzfahrtschiff "Global 1" nicht fertiggestellt werden könnte.

Gewerkschaft hofft auf Finanzierungslösung auf Bundesebene

Für die IG Metall sagte Stefan Schad, er wäre zufrieden, wenn die Löhne pünktlich gezahlt worden wären. Nun hoffe er auf eine Finanzierungslösung für die finanziell angeschlagene Werft auf Bundesebene. Die Frage sei, was passiert, wenn keine Lösung gefunden wird. "Das will ich mir gar nicht ausdenken", so Schad. Für weitere Verunsicherung sorgt, dass der Mutterkonzern Genting Hong Kong am Morgen den Aktienhandel an der Börse von Hong Kong bis auf Weiteres ausgesetzt hat.

Rechtsstreit um Hilfsgelder

Hintergrund der Krise der MV Werften ist eine Liquiditätslücke, die durch das Unternehmen angezeigt wurde. Konkret gehe es um 148 Millionen Euro, die durch weitere Darlehen von Land und Bund eingenommen werden sollten. Ob diese erneuten Hilfszahlungen ausgereicht werden ist unklar. Aktuell wird auch vor Gericht um die Auszahlung der anteiligen Landesmittel gestritten.

