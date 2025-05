Stand: 12.05.2025 12:40 Uhr Waren: Probenbeginn für die neue Episode der Müritz-Saga

Auf der Freilichtbühne in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben am Montag die Proben für die Müritz-Saga begonnen. Zwölf Schauspieler und Schauspielerinnen sowie 20 Komparsen gehören laut Regisseur Nils Düwell in diesem Jahr zum Ensemble. Wie gewohnt wird Chris M. Nachtigall wieder in die Rolle des maskierten Rächers schlüpfen und Tobias Hübsch als Stadtknecht für komische Momente sorgen. Nach einem Jahr Pause kehrt mit Hardy Halama der dienstälteste Darsteller auf der Warener Freilichtbühne ins Team zurück. Die 18. Episode des Theaterspektakels trägt den Titel "Der verlorene Sohn". Premiere ist am 28. Juni. Präsentiert wird die Müritz-Saga von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin.

