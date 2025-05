Stand: 12.05.2025 11:46 Uhr Region Rostock: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt

Ermittlerinnen und Ermittler haben es in der Region Rostock am Wochenende mit zwei gesprengten Zigarettenautomaten zu tun bekommen. In der Nacht zum Sonntag zerstörte eine Explosion einen Automaten im Rostocker Schiffbauerring. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Wie viel Geld und Zigaretten der bzw. die unbekannten Täter erbeuten konnten, ist noch unklar. In der Nacht zuvor hatten Anwohnende nach einer Detonation im Ostseebad Nienhagen (Landkreis Rostock) die Polizei verständigt. Der betroffene Zigarettenautomat war durch die Explosion stark verformt, Bauteile lagen im weiteren Umkreis des Gerätes. Trotzdem kamen die unbekannten Täter nicht an den Inhalt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock