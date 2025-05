Stand: 12.05.2025 10:48 Uhr Loitzer Handballer schaffen Klassenerhalt in der Regionalliga

Die Handballer der SG Uni Greifswald/Loitz haben den Klassenerhalt in der Regionalliga Ostsee-Spree geschafft. Am Sonnabend gewannen sie ihr letztes Spiel zu Hause in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gegen die SG Hermsdorf-Waismannslust aus Berlin mit 40:24. Für den Klassenerhalt waren die Vorpommern allerdings auf Schützenhilfe aus Neubrandenburg angewiesen. Und die kam auch: Die Fortuna gewann in Altlandsberg mit 27:24, hat in der Abschlusstabelle wie Greifswald/Loitz und Altlandsberg 17:35 Punkte, steigt wegen des schlechteren Torverhältnisses aber ab. Die SG Uni Greifswald/Loitz steht durch den hohen Sieg und das damit bessere Torverhältnis auf Platz 10. Der HSV Insel Usedom stand bereits als Vizemeister fest. Die Handballer von der Insel feierten zum Saisonabschluss einen 34:32-Heimsieg gegen Ludwigsfelde. In der kommenden Saison wird die Regionalliga um eine Mannschaft aus Vorpommern reicher: Der HC Vorpommern-Greifswald steigt als Meister der Oberliga M-V auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 11.05.2025 | 08:40 Uhr