Stand: 12.05.2025 15:14 Uhr Schwerin: Zwei Jugendliche verletzen 48-Jährigen

Ein Familienvater ist am vergangenen Wochenende in Schwerin von zwei Jugendlichen verletzt worden, nachdem er sie gebeten hatte, leiser zu sein. Laut Polizei haben die Beiden den Mann geschlagen und ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht. Der 48-Jährige wurde wegen Schmerzen am Kopf und Augenreizungen ins Krankenhaus gebracht. Die Jugendlichen wurden von der Polizei gestellt. Nun wird gegen die 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

