MV-Wahlumfrage: SPD deutlich vorn, Grüne mit Verlusten Stand: 15.07.2021 05:00 Uhr Der Trend für die SPD zeigt nach oben: Die Sozialdemokraten kommen nach einer infratest-dimap-Umfrage im Auftrag von NDR, "Schweriner Volkszeitung" und "Ostsee-Zeitung" auf 27 Prozent. Das sind vier Punkte mehr als bei der vergangenen Erhebung im Mai.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die SPD geht mit Rückenwind in den bevorstehenden Wahlkampf. Sie bleibt stärkste Kraft, gefolgt von der CDU, die auf 23 Prozent kommt. Das sind zwei Punkte mehr als bei der Erhebung im Mai. Die AfD verliert erneut, kommt auf 16 Prozent. Die Linke landet aktuell bei 12 Prozent. Nach zehn Jahren ohne Landtagsfraktion wäre die FDP wieder im Parlament vertreten - mit 7 Prozent. Auf das gleiche Ergebnis kämen auch die Grünen. Im Vergleich zur Umfrage vom Mai fahren sie nach der Debatte um ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock die größten Verluste ein - die Wählergunst hat sich halbiert. Die Grünen wären dennoch im Landtag vertreten. Erstmals käme dann nach der Wahl im Herbst ein Sechs-Parteien-Parlament zusammen.

Fortsetzung der Großen Koaliton denkbar

Bleibt es bei der Stimmenverteilung, hätten SPD und CDU zusammen eine Mehrheit und könnten ihre Koalition fortsetzen. Im Vergleich zur Wahl 2016 würde die SPD zwar fast vier Punkte verlieren, das Minus würde aber durch den Gewinn der CDU, der ebenfalls bei vier Punkten liegt, ausgeglichen. Eine Rot-rot-grüne-Koalition wäre nach dem aktuellen Stand nicht möglich. Unterm Strich zeichnet sich keine Wechselstimmung ab: Eine deutliche Mehrheit - 62 Prozent - ist zufrieden mit der Arbeit der rot-schwarzen Koalition - das sind elf Punkte mehr als noch im Mai.

Zustimmungswerte der Ministerpräsidentin steigen

Deutlich besser in der Wählergunst schneidet auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ab: Die SPD-Spitzenkandidatin hat ihren Vorsprung vor den Herausforderern wieder ausgebaut: 67 Prozent sind mit Schwesigs Arbeit zufrieden, das sind zehn Punkte mehr als bei der Umfrage vom Mai. Das Stimmungstief aus dem Corona-Lockdown hat Schwesig ausgebügelt. Auf Platz zwei folgt die Linken-Kandidatin Simone Oldenburg: 26 Prozent geben ihr eine gute Note. 21 Prozent sind mit dem CDU-Bewerber Michael Sack zufrieden. Sein Problem nach mehr als zwei Monaten Vorwahlkampf: Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten kennt ihn nicht und traut sich deshalb kein Urteil über ihn zu. Die CDU-Kampagne für den Schwesig-Herausforderer hat offenbar noch nicht gezündet. Abgeschlagen sind die Spitzenkandidaten von AfD, FDP und Grünen - sie sind jeweils mehr als Dreiviertel aller Wähler und Wählerinnen unbekannt.

Mecklenburg-Vorpommerns Bürger vertrauen der Regierungskoalition

Die guten Wähler-Werte für die aktuelle Regierungskoalition in Schwerin spiegeln sich bei den Vertrauenswerten für die Parteien wider. SPD und CDU liegen dort vorn: 29 Prozent trauen den Sozialdemokraten zu, die Herausforderungen beispielswiese in der Bildungspolitik oder im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit am besten anzupacken, 24 Prozent sind es für die CDU. Mit deutlichem Abstand landen die anderen Parteien auf den Plätzen.

Erhebungs-Grundlagen des MV-Trends Juli 2021

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Mecklenburg-Vorpommern

Erhebungsmethode: Zufallbasierte Telefon- und Onlinebefragung im Juli 2021

Fallzahl: 1.159 Befragte (756 Telefoninterviews, 403 Online-Interviews)

Gewichtung: nach soziodemographischen Merkmalen und Rückerinnerung Wahlverhalten / Sonntagsfrage mit separater Gewichtung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

*bei einem Anteilswert von 10 Prozent** bei einem Anteilswert von 50 Prozent

