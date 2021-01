Kreis Mecklenburgische Seenplatte verhängt Einreisesperre Stand: 08.01.2021 19:50 Uhr Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verschärft noch einmal die Corona-Schutzmaßnahmen. Nachdem bereits eine Ausgangs- und Mobilitätsbeschränkung verfügt wurde, wird das Kreisgebiet für Auswärtige von Montag an gesperrt.

Menschen aus anderen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns und aus anderen Bundesländern dürfen das Gebiet des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu touristischen Zwecken nicht mehr betreten. Das teilte Vize-Landrat Kai Seiferth am Freitagabend NDR 1 Radio MV mit. Die Regelung schließe Einkaufstouren ein. Der Kreis reagiert damit noch einmal auf die stark steigenden Infektionszahlen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert kletterte in den vergangenen Tagen sprunghaft auf deutlich über 200. Daraufhin hatte die Kreisverwaltung am Donnerstag bereits eine Ausgangssperre von 20 bis 6 Uhr, die Einführung der 15-Kilometer-Radius-Regel sowie Einschränkungen im Schulbetrieb beschlossen.

Kreis schließt die Kitas

Wie Seiferth weiter erklärte, sollen im Kreis auch die Kitas schließen. Eine Notbetreuung soll für Kinder eingerichtet werden, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Außerdem sollen alle Kantinen ausnahmslos geschlossen werden. Sollten die Maßnahmen nicht zu sinkenden Infektionszahlen führen, sei man entschlossen, zu weiteren Maßnahmen zu greifen, kündigte Seiferth an. Welche Maßnahmen das sein könnten, ließ er offen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

