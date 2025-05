Stand: 07.05.2025 06:01 Uhr Dominoeffekt bei Auffahrunfall: Vier Autos bei Alt Schwerin beschädigt

In der Nähe von Alt Schwerin bei Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein unaufmerksamer Autofahrer am späten Dienstagnachmittag einen Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen verursacht. An einer Baustellenampel bemerkte er einen wartenden Transporter zu spät und fuhr auf ihn auf. Dadurch wurde ein Dominoeffekt ausgelöst und die Schlange der haltenden Autos so zusammengeschoben, dass insgesamt vier Fahrzeuge Schaden nahmen. Zwei waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.

