Vier neue Ladesäulen am Greifswalder Parkhaus am Ryck

Im neuen Parkhaus am Ryck in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) können Autos ab sofort auch Solarstrom tanken. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach macht es möglich. Insgesamt gibt es vier neue Ladesäulen, davon sind zwei öffentlich nutzbar. Die Idee hinter dem Parkhauskonzept ist, dass auch Menschen ohne Einfamilienhaus ihr Fahrzeug sicher abstellen und laden können, sagt René Tettenborn von der Energiegenossenschaft "Inselwerke", die die Ladesäulen betreibt. Technisch könnten derzeit bis zu 60 Ladesäulen eingerichtet werden. Das Parkhaus bietet fast 700 öffentliche und private Parkplätze für das Wohnquartier, das dort neu entsteht. Man könne sich dauerhaft einen Stellplatz mieten und entweder eine Ladestation dazu mieten oder kaufen, so René Tettenborn, Vorstand der Inselwerke. Der Anbieter garantiert einen Strompreis von maximal 24 Cent pro Kilowattstunde. Dabei können die Kunden auswählen, ob ihr Auto mit reinem Solarstrom geladen werden soll, oder ob es ein Energiemix sein soll.

