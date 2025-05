Stand: 07.05.2025 06:07 Uhr Schwerin: Neue Regeln für das Füttern von Tieren geplant

Die Stadt Schwerin plant eine neue Satzung für Sondernutzungen von Straßen, Wegen und auf Grünflächen. So sollen Geschäfte in der Innenstadt mehr Fläche auf öffentlichen Wegen für das Ausstellen von Waren nutzen können. In der Satzung werden auch erstmals Gebühren für Firmen festgelegt, die E-Scooter oder Leihfahrräder im öffentlichen Raum abstellen. Geregelt wird auch das Füttern von Tieren wie Tauben oder Schwänen. Ein generelles Verbot soll es nicht geben. Maximal sollen aber 100 Gramm Vogelnahrung verfüttert werden dürfen. Die Satzung wird nun in verschiedenen Ausschüssen diskutiert.

