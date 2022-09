Königsstuhl auf Rügen letztes Wochenende begehbar Stand: 23.09.2022 11:52 Uhr Am Sonntag wird die Aussichtsplattform auf dem Königsstuhl im Nationalpark Jasmund geschlossen. Besucher können an diesem Wochenende noch ein letztes Mal auf dem Kreidefelsen stehen und die Aussicht genießen. Der Bau des geplanten Skywalk soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.

Der zukünftige Skywalk am Kaiserstuhl auf Rügen nimmt immer mehr Form an. Ab dem kommenden Jahr sollen Besucher den Kreidefelsen von einer über dem Felsen schwebenden Aussichtsplattform begehen können. Damit soll das Areal besser vor Erosion geschützt werden.

Weitere Informationen Erster Brennschnitt für Brücke am Königsstuhl Die Stralsunder Firma Ostseestaal fertigt Teile für die schwebende Brückenkonstruktion am Königsstuhl auf Rügen. mehr

Skywalk: Schwebende aussichtsplattform über den Felsen

Mitte Oktober werde der Mast geliefert, an dem die Brücke später mit dicken Seilen hängt, so Gesine Häfner vom Nationalpark-Zentrum. Aktuell liegt der Stahlkörper noch mitten auf dem Gelände. Als nächstes soll er auf Schienen näher an die Kreideküste herangeschoben werden. Die alte Plattform auf dem Königsstuhl wird dann geschlossen werden.

Abschied mit Programm

Drei Tage lang nehmen Mitarbeiter und Besucher jetzt mit Lesungen, Vorträgen und Führungen Abschied, bis am Sonntag gegen 15.30 Uhr das Tor geschlossen wird. In den kommenden Wochen wird dann zurückgebaut. Häfner zufolge müssen Geländer und Holzpaneele abgebaut sowie der Betonboden entfernt werden. Bis die neue Plattform fertig ist, können Besucher alternativ von der historischen Restaurantterrasse auf den Königsstuhl schauen.

Weitere Informationen Erster Brennschnitt für Brücke am Königsstuhl Die Stralsunder Firma Ostseestaal fertigt Teile für die schwebende Brückenkonstruktion am Königsstuhl auf Rügen. mehr Grundsteinlegung für schwebende Plattform am Königsstuhl Der neue Königsweg soll wie eine Schlaufe über den Königsstuhl ragen und weiterhin die Aussicht auf die Kreidefelsen von oben ermöglichen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.09.2022 | 16:10 Uhr