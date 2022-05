Kinderschutzbund: Geflüchtete Kinder in Schulen und Kitas aufnehmen Stand: 12.05.2022 14:38 Uhr Der Präsident des deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, hat für eine bessere Versorgung von geflüchteten Kindern geworben. Aktuell müssten Mädchen und Jungen aus der Ukraine in Kitas und Schulen integriert werden.

Aus der Ukraine geflüchtete Kinder sollten besser im deutschen Bildungssystem aufgenommen werden. Vom Kind aus gedacht sei das der richtige Weg, sagte der Präsident des deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, am Donnerstag in Schwerin. Hilgers appellierte zudem an die Verantwortlichen, Geflüchtete nicht nur in den ärmeren, sondern auch den besseren Wohngegenden unterzubringen. Man dürfe die Fehler von 2015, als zahlreiche Menschen aus Syrien nach Deutschland kamen, nicht wiederholen.

"Sofortzuschlag für Kinder erhöhen"

Hilgers forderte auch Nachbesserung an dem von der Bundesregierung geplanten Kinder-Sofortzuschlag: Dieser solle mit Blick auf die derzeit hohe Inflation von 20 Euro auf 50 Euro erhöht werden. Laut den vom Bundeskabinett bereits beschlossenen Plänen sollen ab Juli Kinder und Jugendliche in Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, 20 Euro mehr im Monat bekommen. Den "Sofortzuschlag" hatten die Parteien der Ampel-Regierung in ihrem Koalitionsvertrag als Übergangsregelung vereinbart, bis die geplante sogenannte Kindergrundsicherung eingeführt ist.

Resolution zu Kindern auf der Flucht

In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt finden bis zum kommenden Sonntag die diesjährigen Kinderschutztage des Kinderschutzbundes statt. Sie werden am Freitag im Beisein von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eröffnet. Am Sonnabend folgt die Bundesmitgliederversammlung des Kinderschutzbundes in der Schweriner Sport- und Kongresshalle. Auf ihr soll auch eine Resolution "Unterstützung für Kinder auf der Flucht" beraten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.05.2022 | 15:00 Uhr