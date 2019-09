Stand: 21.09.2019 13:08 Uhr

Kenz: Rätselhafte Wandmalerei in Kirche entdeckt

Eine ungewöhnliche Wandmalerei ist in der Kirche in Kenz bei Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) entdeckt worden. Die drei mutmaßlich aus der Zeit um 1400 stammenden Motive zeigen einen "wilden Mann" mit Fell am Körper, der durch ein Waldgebiet wandert. In ganz Deutschland sei ihm kein weiteres Exemplar eines solchen, für eine Kirche eher untypischen Bildes bekannt, sagte Restaurator Marcus Mannewitz. Auch weltweit seien nur vereinzelt solche Malereien zu finden.

Wandbilder wurden bei Bauarbeiten entdeckt

Die Bilder wurden nach Angaben von Pastor Kai Steffen Völkern bei Bauarbeiten entdeckt. Die Fundstelle liege hinter der Orgel, an einem Übergang zwischen dem Turm und dem Kirchenschiff - ein Ort, der normalerweise nicht zugänglich sei.

Seit dem Mittelalter nicht angetastet?

Auch der Zustand des Fundes ist laut Mannewitz bemerkenswert. Die Malerei sei möglicherweise seit dem Mittelalter nicht angetastet worden. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern hat sich zu dem Fund bisher nicht geäußert.

