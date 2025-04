Stand: 25.04.2025 08:30 Uhr Brasilien ist Weltmeister! Hanse-Kinder Fußball WM begeistert Greifswald

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist zum fünften Mal die "Hanse Kinder Fußball WM" ausgetragen worden. Bei dem Turnier in der Mehrzweckhalle im Schönwalde-Center waren 100 Kinder aus zehn Kitas angetreten. Jedes Team spielte für eine andere Nation. Den Sieg holte sich die Kita "Lilo Hermann" für Brasilien. Platz zwei belegte die Kita "A.S. Makarenko" für Argentinien. Drittplatzierte wurde die Kita "Rudolf Petershagen" mit Frankreich. Der Sportverein Hanse-Kinder (SV Hanse-Kinder e.V.) wurde im Jahr 2016 gegründet und möchte Kindergartenkindern den Zugang zum Sport ermöglichen. Mädchen und Jungen und deren Familien müssen dort keine Beiträge leisten. Durch eines Kooperationsvertrages mit dem Eigenbetrieb Hanse-Kinder werden die Kosten übernommen.

