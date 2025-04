Lohmen eröffnet ersten Kindergesundheitswald Deutschlands Stand: 25.04.2025 11:14 Uhr In Lohmen im Landkreis Rostock wird heute Vormittag der erste Kindergesundheitswald Deutschlands eröffnet - ein Pilotprojekt für Gesundheit, Naturbildung und Umweltschutz.

Zum heutigen internationalen Tag des Baumes wurde in Lohmen im Landkreis Rostock ein bundesweit einzigartiges Projekt ins Leben gerufen: Der erste Kindergesundheitswald Deutschlands - speziell konzipiert für die Altersgruppe von drei bis 14 Jahren. Insgesamt 90 Kinder aus dem örtlichen Hort und der Kita sind Teil des Projekts, das sowohl die Gesundheitsvorsorge als auch altersgerechte Naturkunde miteinander verbindet.

Therapie, Bildung und Natur vereint

Der Wald wurde in enger Zusammenarbeit mit der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern und finanzieller Hilfe eines ortsansässigen Unternehmens umgesetzt. Das Konzept stammt vom Rostocker Mediziner Horst Klinkmann, Gründer des Gesundheitsnetzwerks "Bio ConValley". Er setzt auf den Wald als "Grüne Apotheke", wie sie bereits seit 2015 in Heringsdorf erfolgreich eingesetzt wird. Der Kindergesundheitswald in Lohmen ist ein Pilotprojekt - basierend auf therapeutischen und pädagogischen Prinzipien, das europaweit Nachahmer finden soll. Bereits 14 Nationen haben Interesse signalisiert.

