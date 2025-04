Stand: 25.04.2025 13:49 Uhr Schwerin: Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter gestartet

Am Schweriner Landgericht hat am Freitagmorgen der Prozess gegen einen mutmaßlichen Brandstifter begonnen. Der 33-Jährige soll Ende November des vergangenen Jahres in einem Carport in der Schweriner Werdervorstadt ein Feuer gelegt haben. Dadurch gerieten zwei Autos und das Carport selbst in Brand. Auch das angrenzende Mehrfamilienhaus wurde dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand. Gleich zu Beginn des ersten Prozesstages räumte der 33-jährige ein, dass er für das Feuer verantwortlich sei. Er sei an jenem Tattag ziellos umhergeirrt und habe sich aufwärmen und schlafen wollen, weshalb er ein Feuer in einem Carport anzündete. Ihm täte alles sehr Leid, so der bereits vorbestrafte Angeklagte weiter. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Gericht auf knapp 200.000 Euro. Für den Prozess am Landgericht Schwerin sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird in knapp zwei Wochen erwartet.

