Stand: 25.04.2025 12:35 Uhr Gesundheitswoche der Mecklenburgischen Seenplatte eröffnet

"Mein Herz schlägt für den Wald". Unter diesem Motto steht die Gesundheitswoche im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Eröffnet wurde sie am Freitag in der Hochschule Neubrandenburg mit mehreren Workshops. Unter anderem zu den Themen Yoga, Pädagogik und Therapie im Wald. Am Sonntag steht eine meditative Wanderung durch das Neubrandenburger Lindetal auf dem Programm. Um das Thema ADHS "Zappelphilipp, jetzt sitz doch mal still!" geht es am 29. April in Neustrelitz. In Röbel findet am 5. Mai ein Frühlings-Schnupper-Waldbaden statt. Höhepunkt der Aktionswoche ist der Tag der Gesundheit. Er wird am 9. Mai auf dem Martkplatz in Neubrandenburg organisiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte