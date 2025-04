Stand: 25.04.2025 11:53 Uhr Rostock: Straßenbahn am Wochenende mit Einschränkungen

Am Wochenende wird in Rostock der Straßenbahnverkehr eingeschränkt. Grund ist eine Baustelle in der Doberaner Straße Höhe der Kreuzung Am Vögenteich. Dort wird die Weiche ausgetauscht. Deshalb fahren keine Straßenbahnen zwischen Schröderplatz bzw. Kröpeliner Tor und Doberaner Platz. Damit alle anderen Stadtteile dennoch mit der Straßenbahn wie gewohnt erreichbar sind, wird das Straßenbahnnetz in einen Ostteil und in einen Westteil getrennt. Während des Weichenwechsels ist eine direkte Verbindung zwischen den östlichen und westlichen Stadtteilen per Straßenbahn nicht möglich. Die Linien 1, 3 und 5 fahren mit geänderter Linienführung. Die Linien 2, 4 und 6 entfallen. Zusätzlich fährt eine Straßenbahnlinie E als Ringlinie im Innenstadtbereich. Wegen weiterer Arbeiten ist der Busverkehr bis zum 9. Mai 2025 beeinträchtigt.

